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  4. Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»
Чемпионат Европы
15 июня 2023, 20:07 |
1716
5

Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»

Тренер сборной Украины – о матче с Северной Македонией

15 июня 2023, 20:07 |
1716
5
Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня):

«Северная Македония выбила Италию в плей-офф на чемпионате мира, победила Германию на выезде. Поэтому мы уважаем соперника, но мы должны думать о своей игре. Завтра очень важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать ошибки, которые мы совершили в матче с Германией и играть в свой футбол.

Мудрик, Судаков и Трубин? Мы будем использовать игроков в двух матчах, поэтому мы посмотрим после матча с Мальтой. Относительно Забарного, то Илья сам решает этот вопрос. Я не против, чтобы он играл за молодежную сборную. Это вопрос между игроком и тренером молодежной сборной.

Я не считаю, что мы фавориты. Мы играем на выезде, мы играем против крепкой команды, которая показала это в последних матчах. Мы должны быть сконцентрированными, мы должны показать на поле, что мы фавориты, но сейчас я не считаю, что мы фавориты.

Мудрик? Я разговариваю с каждым игроком, разговаривал и с Михаилом. Считаю, что он в стабильном психологическом состоянии. Мудрик, как и другие игроки представляет нашу страну. Я считаю, что все игроки ошибаются, особенно в таком возрасте. Это нормально, мы будем поддерживать его и всех игроков на поле, и это очень важно в завтрашней встрече.

Миколенко чувствует себя абсолютно нормально, готовится к игре. У него есть другие проблемы, но это не касается завтрашнего матча. Все ребята здоровы и готовятся к завтрашней игре».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина Евро-2024
Источник Football.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Мені подобається що Ребров по суті говорить, а не зглажує якісь питання. Коли він в Динамо був, то так само себе поводив.
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+3
Alexx
Хотя бы не додумался поставить игроков вроде матвиенко или бондаря .это будет катастрофа 
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0
Springfield
И я.  Но можно шокировать соперника, оставив на скамейке Мудрика, Довбика и Ярмоленко.  А потом каааак дать чертей на 70-й минуте.
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0
Alex AS
Чего нас вообще можно фаворитами считать, мы обычно так часто трощим такие сборные по 3:О, 4:О?
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-2
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