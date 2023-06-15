Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня):

«Северная Македония выбила Италию в плей-офф на чемпионате мира, победила Германию на выезде. Поэтому мы уважаем соперника, но мы должны думать о своей игре. Завтра очень важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать ошибки, которые мы совершили в матче с Германией и играть в свой футбол.

Мудрик, Судаков и Трубин? Мы будем использовать игроков в двух матчах, поэтому мы посмотрим после матча с Мальтой. Относительно Забарного, то Илья сам решает этот вопрос. Я не против, чтобы он играл за молодежную сборную. Это вопрос между игроком и тренером молодежной сборной.

Я не считаю, что мы фавориты. Мы играем на выезде, мы играем против крепкой команды, которая показала это в последних матчах. Мы должны быть сконцентрированными, мы должны показать на поле, что мы фавориты, но сейчас я не считаю, что мы фавориты.

Мудрик? Я разговариваю с каждым игроком, разговаривал и с Михаилом. Считаю, что он в стабильном психологическом состоянии. Мудрик, как и другие игроки представляет нашу страну. Я считаю, что все игроки ошибаются, особенно в таком возрасте. Это нормально, мы будем поддерживать его и всех игроков на поле, и это очень важно в завтрашней встрече.

Миколенко чувствует себя абсолютно нормально, готовится к игре. У него есть другие проблемы, но это не касается завтрашнего матча. Все ребята здоровы и готовятся к завтрашней игре».