Чемпионат Европы15 июня 2023, 12:29 |
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Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE
Тренер готовится к своему первому матчу отбора Евро-2024
15 июня 2023, 12:29 |
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15 июня в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед его первым матчем отбора Евро-2024 против Северной Македонии.
Игра состоится 16 июня.
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