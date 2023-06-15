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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 12:29 |
326
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE

Тренер готовится к своему первому матчу отбора Евро-2024

15 июня 2023, 12:29 |
326
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем отбора Евро. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

15 июня в 18:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед его первым матчем отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

Игра состоится 16 июня.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 Северная Македония - Украина
Источник Sport.ua
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