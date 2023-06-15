Гвардиола может потерять помощника в Ман Сити

Испанскому наставнику «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле вскоре придется искать себе нового помощника.

Его нынешний ассистент Энцо Мареска является главным претендентом на пост наставника «Лестера». Сообщается, что переговоры между специалистом и руководством «лис» находятся на завершающей стадии.

Мареска работает в тренерском штаб Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» с лета 2022 года. Энцо в своей карьере с мая по ноябрь 2021 года возглавлял «Парму».