Англия15 июня 2023, 19:02 |
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Гвардиола может потерять помощника в Ман Сити
Энцо Мареска готовится к самостоятельной работе
15 июня 2023, 19:02 |
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Испанскому наставнику «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле вскоре придется искать себе нового помощника.
Его нынешний ассистент Энцо Мареска является главным претендентом на пост наставника «Лестера». Сообщается, что переговоры между специалистом и руководством «лис» находятся на завершающей стадии.
Мареска работает в тренерском штаб Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» с лета 2022 года. Энцо в своей карьере с мая по ноябрь 2021 года возглавлял «Парму».
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