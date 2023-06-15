Рууд отказался от участия в турнире в Галле

Норвежский теннисист Каспер Рууд не будет выступать на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле (Германия).

Сообщается, что в основной сетке соревнований его заменил У Ибин из Китая.

Отказавшись от игр в Галле, Рууд не проведет ни одной официальной встречи на траве до Уимблдона, который стартует 3 июля.

Напомним, на прошлой неделе Каспер Рууд играл в финале Ролан Гаррос-2023, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

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Турнир в Галле состоится с 19 по 25 июня.