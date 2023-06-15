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  4. Рууд отказался от участия в турнире в Галле
ATP
15 июня 2023, 18:44 | Обновлено 15 июня 2023, 18:48
122
0

Рууд отказался от участия в турнире в Галле

Норвежец пропустит всю травяную сессию перед Уимблдоном

15 июня 2023, 18:44 | Обновлено 15 июня 2023, 18:48
122
0
Рууд отказался от участия в турнире в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд не будет выступать на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле (Германия).

Сообщается, что в основной сетке соревнований его заменил У Ибин из Китая.

Отказавшись от игр в Галле, Рууд не проведет ни одной официальной встречи на траве до Уимблдона, который стартует 3 июля.

Напомним, на прошлой неделе Каспер Рууд играл в финале Ролан Гаррос-2023, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Турнир в Галле состоится с 19 по 25 июня.

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Каспер Рууд ATP Галле
Источник Sport.ua
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