ATP15 июня 2023, 18:44 | Обновлено 15 июня 2023, 18:48
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Рууд отказался от участия в турнире в Галле
Норвежец пропустит всю травяную сессию перед Уимблдоном
15 июня 2023, 18:44 | Обновлено 15 июня 2023, 18:48
122
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Норвежский теннисист Каспер Рууд не будет выступать на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле (Германия).
Сообщается, что в основной сетке соревнований его заменил У Ибин из Китая.
Отказавшись от игр в Галле, Рууд не проведет ни одной официальной встречи на траве до Уимблдона, который стартует 3 июля.
Напомним, на прошлой неделе Каспер Рууд играл в финале Ролан Гаррос-2023, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
Турнир в Галле состоится с 19 по 25 июня.
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