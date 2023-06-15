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  4. СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
WTA
15 июня 2023, 18:04 | Обновлено 15 июня 2023, 18:20
1591
3

СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»

Теннисистка из рб – о выступлении на Ролан Гаррос

15 июня 2023, 18:04 | Обновлено 15 июня 2023, 18:20
1591
3
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что в ходе Открытого чемпионата Франции ей пришлось пережить тяжелые минуты. Как известно, на кортах в Париже она завершила борьбу в полуфинале, проиграв Каролине Муховой из Чехии.

«Я из беларуси, поэтому мне было очень тяжело. Это правда непросто, и я сочувствую другим теннисистам. Если бы я могла контролировать происходящее, я бы сделала все, что в моих силах, чтобы все остановить. Многие говорили: «Нужно отстранить всех игроков из россии и беларуси». И я чувствовала, что на меня странно смотрят, понимаете? Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны», – заявила Соболенко.

Ранее была раскрыта причина любви Соболенко к диктатору лукашенко.

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Источник Sport.ua
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Олександр Радченко
Картошка обратно жертву включила. 
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+13
DK1961
Ощущать тебе мало, бацькина подстилка. Надо было, чтобы кто-нибудь хоть раз по твоей мужичьей (совсем не женской) харе въехал
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+10
voyts_serg
Звичайно ненавидять. Значить є за що.
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+2
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