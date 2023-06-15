СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что в ходе Открытого чемпионата Франции ей пришлось пережить тяжелые минуты. Как известно, на кортах в Париже она завершила борьбу в полуфинале, проиграв Каролине Муховой из Чехии.

«Я из беларуси, поэтому мне было очень тяжело. Это правда непросто, и я сочувствую другим теннисистам. Если бы я могла контролировать происходящее, я бы сделала все, что в моих силах, чтобы все остановить. Многие говорили: «Нужно отстранить всех игроков из россии и беларуси». И я чувствовала, что на меня странно смотрят, понимаете? Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны», – заявила Соболенко.

Ранее была раскрыта причина любви Соболенко к диктатору лукашенко.