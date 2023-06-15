БЕЛЛИНГЕМ: «Когда я перешел в Реал, мои родители плакали»

Полузащитник-новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился воспоминаниями об эмоциях, которые ему и его родителям пришлось пережить после перехода в стан «галактикос».

«В какой момент я узнал об интересе «Реала»? Я всегда был осведомлен об этом, но когда мой отец сказал мне это, мое сердце выскочило из груди. Не знаю, как описать мои эмоции. Это было неожиданно, это необыкновенное чувство.

Когда я перешел в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», – заявил Беллингем.

Как известно, сегодня, 15 июня, мадридский «Реал» провел представление Джуда Беллингема.