БЕЛЛИНГЕМ: «Когда я перешел в Реал, мои родители плакали»
Англичанин – об эмоциях относительного нового вызова в карьере
Полузащитник-новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился воспоминаниями об эмоциях, которые ему и его родителям пришлось пережить после перехода в стан «галактикос».
«В какой момент я узнал об интересе «Реала»? Я всегда был осведомлен об этом, но когда мой отец сказал мне это, мое сердце выскочило из груди. Не знаю, как описать мои эмоции. Это было неожиданно, это необыкновенное чувство.
Когда я перешел в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», – заявил Беллингем.
Как известно, сегодня, 15 июня, мадридский «Реал» провел представление Джуда Беллингема.
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