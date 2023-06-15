Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Когда я перешел в Реал, мои родители плакали»
Испания
15 июня 2023, 16:43 | Обновлено 15 июня 2023, 16:51
457
0

БЕЛЛИНГЕМ: «Когда я перешел в Реал, мои родители плакали»

Англичанин – об эмоциях относительного нового вызова в карьере

15 июня 2023, 16:43 | Обновлено 15 июня 2023, 16:51
457
0
БЕЛЛИНГЕМ: «Когда я перешел в Реал, мои родители плакали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник-новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился воспоминаниями об эмоциях, которые ему и его родителям пришлось пережить после перехода в стан «галактикос».

«В какой момент я узнал об интересе «Реала»? Я всегда был осведомлен об этом, но когда мой отец сказал мне это, мое сердце выскочило из груди. Не знаю, как описать мои эмоции. Это было неожиданно, это необыкновенное чувство.

Когда я перешел в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», – заявил Беллингем.

Как известно, сегодня, 15 июня, мадридский «Реал» провел представление Джуда Беллингема.

По теме:
Реал представил Беллингема. Игрок определился с номером
Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема
Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Волейбол | 14 июня 2023, 21:18 1
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге

Подопечные Угиса Крастиньша уже в статусе победителя группы В обыграли Бельгию

Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Футбол | 14 июня 2023, 16:57 48
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец

Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу

ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
Футбол | 14.06.2023, 23:59
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Футбол | 15.06.2023, 16:31
Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Десять главных открытий сезона УПЛ
Футбол | 15.06.2023, 11:50
Десять главных открытий сезона УПЛ
Десять главных открытий сезона УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
13.06.2023, 20:39 15
Футбол
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
13.06.2023, 18:13 20
Теннис
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 31
Футбол
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 2
Бокс
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
13.06.2023, 21:25
Футбол
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем