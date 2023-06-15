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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 16:23 |
910
0

Северная Македония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок отбора на ЧЕ 16 июня в 21:45 по киевскому времени

15 июня 2023, 16:23 |
910
0
Северная Македония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 июня, в Скопье на поле стадиона «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Швейцарский арбитр Лукас Фендрих даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Для балканской сборной, как и для нашей, предстоящий матч станет вторым в квалификации на Евро-2024. В стартовом поединке подопечные Благоя Милевски не без проблем одолели «штатного» аутсайдера группы С – сборную Мальты – 2:1.

В отличие от македонцев, украинцы неудачно стартовали в отборе на Евро-2024. «Сине-желтые» под руководством «временного» наставника Руслана Ротаня без шансов уступили на выезде сборной Англии – 0:2.

Лишь в начале июня сборная Украины получила полноценного главного тренера. Им стал Сергей Ребров. Под руководством Сергея Станиславовича команды провела товарищеский поединок против сборной Германии. В зрелищном и результативном матче была зафиксирована ничья – 3:3.

Северная Македония – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина.

Видеотрансляцию матча в Скопье можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO и каналах Суспільне Спорт.

Северная Македония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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