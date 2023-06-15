16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.

Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Северная Македония – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина.