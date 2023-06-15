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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 15:53 | Обновлено 15 июня 2023, 16:06
430
1

Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина

Поединок состоится 16 июня, в пятницу

15 июня 2023, 15:53 | Обновлено 15 июня 2023, 16:06
430
1
Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина
УАФ

16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.

Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Северная Македония – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина.

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Северная Македония – Украина. Текстовая трансляция матча
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Mr Voevudskiy
Опять не для всех).. ну ничего, мы люди простые - просмотрим в интернетике 
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