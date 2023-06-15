Чемпионат Европы15 июня 2023, 15:53 | Обновлено 15 июня 2023, 16:06
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Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина
Поединок состоится 16 июня, в пятницу
15 июня 2023, 15:53 | Обновлено 15 июня 2023, 16:06
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16 июня в Скопье на стадионе «Тоше Проэски» сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на Евро-2024 – против национальной команды Северной Македонии.
Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.
Северная Македония – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина.
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