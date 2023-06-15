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Англия
15 июня 2023, 15:38 | Обновлено 15 июня 2023, 15:52
209
0

Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Райсу

«Молотобойцев» предложение «канониров» не устроило

15 июня 2023, 15:38 | Обновлено 15 июня 2023, 15:52
209
0
Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Райсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Лондонский «Вест Хэм» отверг первое предложение земляков из «Арсенала» относительно трансфера Деклана Райса.

Сообщается, что «Арсенал» предложил за 24-летнего уроженца Кингстона 94 млн евро.

«Канониры» якобы намерены распределить всю сумму трансфера на определенный период или же добиться включения бонусов. Вероятно, «Арсеналу» придется улучшить свое предложение.

Есть версия, что «Вест Хэм» рассчитывает на то, что в борьбу за Райса включиться «Манчестер Сити» – еще один претендент на полузащитника. «Молотобойцы» в борьбе между «горожанами» и «канонирами» надеються поднять ценник на Райса до 117 млн евро.

37 матчей, 4 гола, 2 ассиста – игровые показатели Деклана Райса во всех турнирах сезона-2022/2023.

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Деклан Райс Вест Хэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Источник The Guardian
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