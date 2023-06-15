Вест Хэм отклонил первое предложение Арсенала по Райсу

Лондонский «Вест Хэм» отверг первое предложение земляков из «Арсенала» относительно трансфера Деклана Райса.

Сообщается, что «Арсенал» предложил за 24-летнего уроженца Кингстона 94 млн евро.

«Канониры» якобы намерены распределить всю сумму трансфера на определенный период или же добиться включения бонусов. Вероятно, «Арсеналу» придется улучшить свое предложение.

Есть версия, что «Вест Хэм» рассчитывает на то, что в борьбу за Райса включиться «Манчестер Сити» – еще один претендент на полузащитника. «Молотобойцы» в борьбе между «горожанами» и «канонирами» надеються поднять ценник на Райса до 117 млн евро.

37 матчей, 4 гола, 2 ассиста – игровые показатели Деклана Райса во всех турнирах сезона-2022/2023.