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  4. ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
ATP
15 июня 2023, 14:25 |
489
0

ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»

Греческий теннисист рассыпался в комплиментах в адрес испански

15 июня 2023, 14:25 |
489
0
ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
Инстаграм. Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, почему начал встречаться с испанкой Паулой Бадосой.

«Я встречал много женщин в своей жизни, и я могу определенно сказать, что никогда не чувствовал такого влечения, никогда не находил столько красоты и никогда не был так сильно заинтересован в женщине», – заявил грек.

Отметим, что Циципас занимает пятую строчку рейтинга ATP, Бадоса – 34-я ракетка мира среди женщин.

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Стефанос Циципас Паула Бадоса lifestyle
Источник Sport.ua
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