ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, почему начал встречаться с испанкой Паулой Бадосой.

«Я встречал много женщин в своей жизни, и я могу определенно сказать, что никогда не чувствовал такого влечения, никогда не находил столько красоты и никогда не был так сильно заинтересован в женщине», – заявил грек.

Отметим, что Циципас занимает пятую строчку рейтинга ATP, Бадоса – 34-я ракетка мира среди женщин.