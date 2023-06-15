ATP15 июня 2023, 14:25 |
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ЦИЦИПАС – о Бадосе: «Никогда не был так сильно заинтересован в женщине»
Греческий теннисист рассыпался в комплиментах в адрес испански
15 июня 2023, 14:25 |
489
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, почему начал встречаться с испанкой Паулой Бадосой.
«Я встречал много женщин в своей жизни, и я могу определенно сказать, что никогда не чувствовал такого влечения, никогда не находил столько красоты и никогда не был так сильно заинтересован в женщине», – заявил грек.
Отметим, что Циципас занимает пятую строчку рейтинга ATP, Бадоса – 34-я ракетка мира среди женщин.
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