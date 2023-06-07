ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
Стефанос и Паула поставили аватарки с общим селфи, но не в Instagram...
В сети ходят слухи, что пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) и испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 29) встречаются.
Изначально популярное издание Hola в статье заявило, что Паула состоится в отношениях с известной моделью Хуаном Бентанкуром, да и общие их фото были выставлены в соцсетях. Однако вскоре испанка ответила на это в своем Instаgram:
«Информация полностью ложная».
В итоге теннисные фанаты заметили Бадосу на матче Стефаноса Циципаса на Ролан Гаррос против Себастьяна Офнера.
Затем Стефанос и Паула выставили общее селфи в своих аккаунтах... в Spotify!
Отметим, что Циципас и Бадоса снимались в первом эпизоде сериала Break Point. Вчера, 6 июня, Циципас в трех сетах проиграл Карлосу Алькарасу в 1/4 финала Ролан Гаррос. Бадоса во французском мейджоре участие не принимала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карим продолжит карьеру в саудовском клубе
УАФ подписала контракт с наставником