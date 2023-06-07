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07 июня 2023, 19:48 | Обновлено 07 июня 2023, 20:08
1439
1

ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?

Стефанос и Паула поставили аватарки с общим селфи, но не в Instagram...

07 июня 2023, 19:48 | Обновлено 07 июня 2023, 20:08
1439
1
ФОТО. Циципас и Бадоса нестандартным образом намекнули про отношения?
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В сети ходят слухи, что пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) и испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 29) встречаются.

Изначально популярное издание Hola в статье заявило, что Паула состоится в отношениях с известной моделью Хуаном Бентанкуром, да и общие их фото были выставлены в соцсетях. Однако вскоре испанка ответила на это в своем Instаgram:

«Информация полностью ложная».

В итоге теннисные фанаты заметили Бадосу на матче Стефаноса Циципаса на Ролан Гаррос против Себастьяна Офнера.

Затем Стефанос и Паула выставили общее селфи в своих аккаунтах... в Spotify!

Отметим, что Циципас и Бадоса снимались в первом эпизоде сериала Break Point. Вчера, 6 июня, Циципас в трех сетах проиграл Карлосу Алькарасу в 1/4 финала Ролан Гаррос. Бадоса во французском мейджоре участие не принимала.

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Стефанос Циципас Паула Бадоса Ролан Гаррос 2023 фото lifestyle
Источник Tennis.com
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Muskrat2
А як же Арына Сабалєнко?
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