Бог не греческий, а испанский. Алькарас уничтожил Циципаса на Ролан Гаррос
Карлитос впервые вышел в полуфинал французского мейджора
Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
В 1/4 финала Ролан Гаррос испанец в трех сетах разобрался со Стефаносом Циципасом (АТР 5, Греция) за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2023. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5)
За матч Алькарас всего один раз отдал свою подачу. Игра могла закончиться раньше, когда в восьмом гейме третьего сета Алькарас имел 2 матчбола на приеме, но не смог реализовать свой шанс, а затем позволил Циципасу сделать единственный брейк. Тем не менее, далее встреча перешла на тай-брейк, который оказался финальным.
Это была пятая встреча теннисистов. Карлос выиграл все поединки.
Для Алькараса это будет первый полуфинал на французском мейджоре в его карьере. Ранее лучшим показателем испанца был четвертьфинал в 2022 году.
В полуфинале соревнований Карлитос сыграет с Новаком Джоковичем.
SIMPLY. TOO. GOOD.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023
Next up: Djokovic 🍿 #RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/2LLuT0ijLR
INTO THE SEMIS 👀🇪🇸#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pQ7RHa9BiY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023
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