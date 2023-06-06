Бог не греческий, а испанский. Алькарас уничтожил Циципаса на Ролан Гаррос

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/4 финала Ролан Гаррос испанец в трех сетах разобрался со Стефаносом Циципасом (АТР 5, Греция) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5)

За матч Алькарас всего один раз отдал свою подачу. Игра могла закончиться раньше, когда в восьмом гейме третьего сета Алькарас имел 2 матчбола на приеме, но не смог реализовать свой шанс, а затем позволил Циципасу сделать единственный брейк. Тем не менее, далее встреча перешла на тай-брейк, который оказался финальным.

Это была пятая встреча теннисистов. Карлос выиграл все поединки.

Для Алькараса это будет первый полуфинал на французском мейджоре в его карьере. Ранее лучшим показателем испанца был четвертьфинал в 2022 году.

В полуфинале соревнований Карлитос сыграет с Новаком Джоковичем.