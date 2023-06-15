Дмитрий КОВАЛЕНКО: «Кривцову будет нелегко против Месси»

Самый титулованный украинец в истории MLS Дмитрий Коваленко рассказал о трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси в Интер Майами, за который выступает защитник Сергей Кривцов.

«Приход такой звезды, как Месси, может и негативно повлиять на микроклимат в коллективе. Когда ты сидишь в раздевалке рядом с человеком, который получает 60 миллионов, а ты зарабатываешь в десятки раз меньше – это сказывается. Но все ребята должны понимать, что это Месси, и он такой один.

Чтобы остановить Месси, Кривцову надо будет хватать его за пятки, «кусать». Но понятно, что никто Лионеля трогать не будет. Кривцову и другим игрокам команды будет нелегко против Месси на тренировках «Интер» Майами, – сказал Коваленко.