Украина. Премьер лига15 июня 2023, 10:22 | Обновлено 15 июня 2023, 10:33
1495
0
Михаил СЕРГИЙЧУК: «Люди, которые давали результат, сейчас подняли ЛНЗ»
Экс-нападающий «Вереса» раскритиковал политику руководства
15 июня 2023, 10:22 | Обновлено 15 июня 2023, 10:33
1495
0
Бывший форвард «Вереса» Михаил Сергийчук поделился своим мнением о спасении ровенского команды от вылета в переходных матчах с МФК «Металлург» (0:1, 6:1).
«В «Вересе» сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар. Мы видим, как Солдат, Полюлях, Шестаков не котировались в «Вересе», а сейчас поднимают ЛНЗ в УПЛ.
Те условия, которые им предлагал «Верес», их не устраивали, потому что люди за свою работу хотят получать хорошие деньги», - сказал Сергийчук.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2023, 04:19 1
Парижане думают над преемником нападающего
Бокс | 14 июня 2023, 14:39 0
Skills Challenge Promotion поставили ультиматум «Цыганскому королю»
Футбол | 14.06.2023, 15:48
Футбол | 15.06.2023, 00:59
Футбол | 14.06.2023, 17:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2023, 19:48 2
14.06.2023, 05:57 1
14.06.2023, 15:50 8
14.06.2023, 09:05 36
14.06.2023, 21:18 1
14.06.2023, 20:25 31
13.06.2023, 12:03 2