Михаил СЕРГИЙЧУК: «Люди, которые давали результат, сейчас подняли ЛНЗ»

Бывший форвард «Вереса» Михаил Сергийчук поделился своим мнением о спасении ровенского команды от вылета в переходных матчах с МФК «Металлург» (0:1, 6:1).

«В «Вересе» сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар. Мы видим, как Солдат, Полюлях, Шестаков не котировались в «Вересе», а сейчас поднимают ЛНЗ в УПЛ.

Те условия, которые им предлагал «Верес», их не устраивали, потому что люди за свою работу хотят получать хорошие деньги», - сказал Сергийчук.