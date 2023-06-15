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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 10:22 | Обновлено 15 июня 2023, 10:33
1495
0

Михаил СЕРГИЙЧУК: «Люди, которые давали результат, сейчас подняли ЛНЗ»

Экс-нападающий «Вереса» раскритиковал политику руководства

15 июня 2023, 10:22 | Обновлено 15 июня 2023, 10:33
1495
0
Михаил СЕРГИЙЧУК: «Люди, которые давали результат, сейчас подняли ЛНЗ»
ФК Верес. Михаил Сергийчук

Бывший форвард «Вереса» Михаил Сергийчук поделился своим мнением о спасении ровенского команды от вылета в переходных матчах с МФК «Металлург» (0:1, 6:1).

«В «Вересе» сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар. Мы видим, как Солдат, Полюлях, Шестаков не котировались в «Вересе», а сейчас поднимают ЛНЗ в УПЛ.

Те условия, которые им предлагал «Верес», их не устраивали, потому что люди за свою работу хотят получать хорошие деньги», - сказал Сергийчук.

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Михаил Сергийчук Верес Ровно ЛНЗ Черкассы
Источник Украинский футбол
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