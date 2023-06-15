Экс-наставник Нивы Тернополь будет работать в Агробизнесе
Андрей Купцов будет помогать главному тренеру команды
Бывший тренер тернопольской «Нивы» Андрей Купцов нашел новое место работы в «Агробизнесе». Украинский специалист станет ассистентом главного тренера команды Александра Чижевского.
Ранее «Нива» расторгла контракт с Купцовым и тренер покинул команду по взаимному согласию сторон. Под его руководством тернопольская команда сыграла 11 официальных матчей, в которых одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.
«Агробизнес» же начал подготовку к новому сезону Первой лиги Украины 2023/2024. Клуб возобновил работу после перерыва длинною в 15 месяцев. Почетный президент и основатель «Агробизнеса» Олег Собуцкий подтвердил возвращение команды на профессиональный уровень.
Клуб из Волочиска пропустил нынешний сезон. В марте прошлого года Собуцкий заявлял, что в Украину со сборов в Турции вернулись лишь пять игроков команды, а с остальными Агробизнес расторгнет контракты.
Сезон Первой лиги начнется 28 июля.
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