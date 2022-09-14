Вторая отставка в Первой лиге. Тернопольская Нива попрощалась с Купцовым
Трудовое соглашение прекращено по взаимному согласию сторон
Тернопольская «Нива» сообщила, что действие контракта с главным тренером Андреем Купцовым было прекращено по взаимному согласию сторон.
Андрей Купцов возглавил «Ниву» в октябре прошлого года. Всего под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 4 победы, 3 ничьих и 4 поражения.
Также сотрудничество прекращено с помощником главного тренера Виталием Перваком.
Тернопольская «Нива» за три тура нового сезона в Первой лиге набрала всего одно очко.
Ранее черкасский ЛНЗ попрощался с Юрием Бакаловым.
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