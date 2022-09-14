Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая отставка в Первой лиге. Тернопольская Нива попрощалась с Купцовым
Украина. Первая лига
14 сентября 2022, 11:43 | Обновлено 14 сентября 2022, 11:48
379
0

Вторая отставка в Первой лиге. Тернопольская Нива попрощалась с Купцовым

Трудовое соглашение прекращено по взаимному согласию сторон

14 сентября 2022, 11:43 | Обновлено 14 сентября 2022, 11:48
379
0
Вторая отставка в Первой лиге. Тернопольская Нива попрощалась с Купцовым
ФК Нива Тернополь. Андрей Купцов

Тернопольская «Нива» сообщила, что действие контракта с главным тренером Андреем Купцовым было прекращено по взаимному согласию сторон.

Андрей Купцов возглавил «Ниву» в октябре прошлого года. Всего под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 4 победы, 3 ничьих и 4 поражения.

Также сотрудничество прекращено с помощником главного тренера Виталием Перваком.

Тернопольская «Нива» за три тура нового сезона в Первой лиге набрала всего одно очко.

Ранее черкасский ЛНЗ попрощался с Юрием Бакаловым.

По теме:
Президент Полесья: «Еще в прошлом сезоне были готовы выйти в УПЛ»
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Утверждена дата матча 1-го тура УПЛ Минай – Львов
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Андрей Купцов Виталий Первак
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Нива Тр
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 сентября 2022, 05:45 0
Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча
Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 14 сентября 2022, 06:50 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Футбол | 13.09.2022, 23:59
Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Футбол | 14.09.2022, 10:34
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2022, 04:15
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
12.09.2022, 22:00 19
Футбол
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
13.09.2022, 20:33 2
Футбол
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
12.09.2022, 22:05 14
Бокс
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
12.09.2022, 20:30 1
Футбол
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
13.09.2022, 20:39 7
Футбол
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
13.09.2022, 13:06 21
Баскетбол
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
12.09.2022, 10:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности