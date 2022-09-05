Украина. Первая лига05 сентября 2022, 11:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым
Первая тренерская отставка в новом сезоне
05 сентября 2022, 11:32 |
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Черкасский клуб ЛНЗ сообщил, что с сегодняшнего дня Юрий Бакалов не является главным тренером команды.
Отметим, что Бакалов возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Украины среди аматоров 20/21, а по итогам сезона 21/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины среди профессионалов.
На старте сезона Первой лиги команда завоевала одно очко в двух матчах.
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Комментарии 2
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цілком логічно. з таким бюджетом здобути 1 очко в двох матчах....
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