ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил, что с сегодняшнего дня Юрий Бакалов не является главным тренером команды.

Отметим, что Бакалов возглавил ЛНЗ летом 2020 года. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Украины среди аматоров 20/21, а по итогам сезона 21/22 вышла в Первую лигу чемпионата Украины среди профессионалов.

На старте сезона Первой лиги команда завоевала одно очко в двух матчах.