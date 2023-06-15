Чемпионат Европы15 июня 2023, 09:28 |
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ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
15 июня 2023, 09:28 |
1495
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Матчи группы квалификации на Евро-2024 уже совсем скоро, а мы снова считаем шансы нового тренера сборной Украины Реброва и команды попасть на чемпионат Европы.
Что им нужно делать и как мы можем попасть в плей-офф через Лигу наций? Разбираем варианты в этом видео.
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Комментарии 1
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При этрй защите вроде бондаря конопли или матвиенко шансов ноль.Очень сдали
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