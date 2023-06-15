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  4. ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Чемпионат Европы
15 июня 2023, 09:28 |
1495
1

ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

15 июня 2023, 09:28 |
1495
1
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Sport.ua

Матчи группы квалификации на Евро-2024 уже совсем скоро, а мы снова считаем шансы нового тренера сборной Украины Реброва и команды попасть на чемпионат Европы.

Что им нужно делать и как мы можем попасть в плей-офф через Лигу наций? Разбираем варианты в этом видео.

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видео сборная Украины по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу Лига наций Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alexx
При этрй защите вроде бондаря конопли или матвиенко шансов ноль.Очень сдали 
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