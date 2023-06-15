Аль-Ахли включился в борьбу за Мареза

«Аль-Ахли» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Клуб из Саудовской Аравии уже начал переговоры о переходе футболиста. 32-летнему игроку предложен контракт сроком на три года с очень большой зарплатой.

Контракт алжирца с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Марез провел за «Сити» 47 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рияд Марез продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».