Аль-Ахли включился в борьбу за Мареза
Хавбека «Манчестер Сити» хочет подписать еще один клуб из Саудовской Аравии
«Аль-Ахли» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Клуб из Саудовской Аравии уже начал переговоры о переходе футболиста. 32-летнему игроку предложен контракт сроком на три года с очень большой зарплатой.
Контракт алжирца с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Марез провел за «Сити» 47 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Рияд Марез продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».
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