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Англия
15 июня 2023, 09:13 | Обновлено 15 июня 2023, 09:17
374
0

Аль-Ахли включился в борьбу за Мареза

Хавбека «Манчестер Сити» хочет подписать еще один клуб из Саудовской Аравии

15 июня 2023, 09:13 | Обновлено 15 июня 2023, 09:17
374
0
Аль-Ахли включился в борьбу за Мареза
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

«Аль-Ахли» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Клуб из Саудовской Аравии уже начал переговоры о переходе футболиста. 32-летнему игроку предложен контракт сроком на три года с очень большой зарплатой.

Контракт алжирца с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Марез провел за «Сити» 47 матчей, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рияд Марез продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

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Аль-Ахли Джидда трансферы Манчестер Сити Аль-Иттихад Рияд Марез трансферы АПЛ
Источник Николо Скира
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