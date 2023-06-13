Англия13 июня 2023, 20:02 |
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Вингер Манчестер Сити близок к переходу в Саудовскую Аравию
Рияд Марез продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде»
13 июня 2023, 20:02 |
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Еще одна звезда европейского футбола находится в шаге от перехода в Саудовскую Аравию. Речь идет о вингере «Манчестер Сити» Рияде Марезе.
По информации журналиста Ромена Молины, он близок к переходу в «Аль-Иттихад». Клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время.
В нынешнем сезоне на счету Мареза 15 голов и 13 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 32-летнего алжирца рассчитан до лета 2025 года.
Al-Ittihad espère finaliser la venue de Riyad Mahrez— Romain Molina (@Romain_Molina) June 13, 2023
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