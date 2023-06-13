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Англия
13 июня 2023, 20:02 |
1754
1

Вингер Манчестер Сити близок к переходу в Саудовскую Аравию

Рияд Марез продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде»

13 июня 2023, 20:02 |
1754
1
Вингер Манчестер Сити близок к переходу в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Еще одна звезда европейского футбола находится в шаге от перехода в Саудовскую Аравию. Речь идет о вингере «Манчестер Сити» Рияде Марезе.

По информации журналиста Ромена Молины, он близок к переходу в «Аль-Иттихад». Клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Мареза 15 голов и 13 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 32-летнего алжирца рассчитан до лета 2025 года.

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Рияд Марез Аль-Иттихад Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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