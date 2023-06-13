Вингер Манчестер Сити близок к переходу в Саудовскую Аравию

Еще одна звезда европейского футбола находится в шаге от перехода в Саудовскую Аравию. Речь идет о вингере «Манчестер Сити» Рияде Марезе.

По информации журналиста Ромена Молины, он близок к переходу в «Аль-Иттихад». Клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Мареза 15 голов и 13 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 32-летнего алжирца рассчитан до лета 2025 года.