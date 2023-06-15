Оливье ЖИРУ: «Берлускони был очень уважаемым человеком»

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

- Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Я думаю, что Берлускони - фигура легендарная, - сказал Жиру.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.