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  4. Оливье ЖИРУ: «Берлускони был очень уважаемым человеком»
Италия
15 июня 2023, 08:35 | Обновлено 15 июня 2023, 08:47
236
0

Оливье ЖИРУ: «Берлускони был очень уважаемым человеком»

Форвард «Милана» – о смерти бывшего владельца «россонери»

15 июня 2023, 08:35 | Обновлено 15 июня 2023, 08:47
236
0
Оливье ЖИРУ: «Берлускони был очень уважаемым человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

- Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Я думаю, что Берлускони - фигура легендарная, - сказал Жиру.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

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Оливье Жиру Сильвио Берлускони Милан
Источник Pianeta Milan
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