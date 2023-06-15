Италия15 июня 2023, 08:35 | Обновлено 15 июня 2023, 08:47
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Оливье ЖИРУ: «Берлускони был очень уважаемым человеком»
Форвард «Милана» – о смерти бывшего владельца «россонери»
15 июня 2023, 08:35 | Обновлено 15 июня 2023, 08:47
236
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Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.
- Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Я думаю, что Берлускони - фигура легендарная, - сказал Жиру.
Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.
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