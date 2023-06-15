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15 июня 2023, 05:43 |
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Бьелса начал мощно. Уругвай разгромил Никарагуа

Аргентинский тренер провел первый матч во главе уругвайской сборной

15 июня 2023, 05:43 |
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Бьелса начал мощно. Уругвай разгромил Никарагуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса (справа)

В ночь на 15 июня по европейскому времени в Монтевидео на поле арены «Эстадио Сентенарио» состоялся товарищески матч между сборными Уругвая и Никарагуа.

Встреча завершилась крупной победой уругвайцев – 4:1. Это была первая игра команды Уругвая под руководством 67-летнего аргентинца Марсело Бьелсы, который возглавил коллектив в середине мая.

Героем поединка стал 23-летний полузащитник немецкого клуба «Шальке» Родриго Саласар, который оформил дубль.

Товарищеский матч

Уругвай – Никарагуа – 4:1

Голы: Аресо, 8 (1:0), Саласар, 37 (2:0). Родригес, 56 (3:0). Саласар, 82 (4:0). Коронел Мартинес, 90 (4:1).

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Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу сборная Никарагуа по футболу товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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