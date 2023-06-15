Бьелса начал мощно. Уругвай разгромил Никарагуа

В ночь на 15 июня по европейскому времени в Монтевидео на поле арены «Эстадио Сентенарио» состоялся товарищески матч между сборными Уругвая и Никарагуа.

Встреча завершилась крупной победой уругвайцев – 4:1. Это была первая игра команды Уругвая под руководством 67-летнего аргентинца Марсело Бьелсы, который возглавил коллектив в середине мая.

Героем поединка стал 23-летний полузащитник немецкого клуба «Шальке» Родриго Саласар, который оформил дубль.

Товарищеский матч

Уругвай – Никарагуа – 4:1

Голы: Аресо, 8 (1:0), Саласар, 37 (2:0). Родригес, 56 (3:0). Саласар, 82 (4:0). Коронел Мартинес, 90 (4:1).