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  4. Натан АКЕ: «Было сложно с Хорватией»
Лига наций
15 июня 2023, 05:22 |
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Натан АКЕ: «Было сложно с Хорватией»

Нидерландский игрок – о поражении от команды Златко Далича

15 июня 2023, 05:22 |
30
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Натан АКЕ: «Было сложно с Хорватией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился эмоциями от поражения в матче с Хорватией (2:4 доп.время) в полуфинале Лиги наций.

«Было сложно. В первом тайме мы действовали очень хорошо, создавали моменты и много владели мячом. Но во втором – соперник вернулся в игру, прижал нас и после этого мы уже не контролировали ход встречи. Теперь мы с нетерпением ждем отборочных матчей Евро в новом сезоне», – рассказал Аке.

Сборная Нидерландов, проиграв Хорватии, теперь сыграет в матче за итоговое третье место. Противостоять ей будет неудачник другого полуфинала Испания – Италия.

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Натан Аке Лига наций сборная Нидерландов по футболу сборная Хорватии по футболу Нидерланды - Хорватия
Источник УЕФА
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