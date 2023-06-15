Натан АКЕ: «Было сложно с Хорватией»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился эмоциями от поражения в матче с Хорватией (2:4 доп.время) в полуфинале Лиги наций.

«Было сложно. В первом тайме мы действовали очень хорошо, создавали моменты и много владели мячом. Но во втором – соперник вернулся в игру, прижал нас и после этого мы уже не контролировали ход встречи. Теперь мы с нетерпением ждем отборочных матчей Евро в новом сезоне», – рассказал Аке.

Сборная Нидерландов, проиграв Хорватии, теперь сыграет в матче за итоговое третье место. Противостоять ей будет неудачник другого полуфинала Испания – Италия.