Натан АКЕ: «Было сложно с Хорватией»
Нидерландский игрок – о поражении от команды Златко Далича
Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился эмоциями от поражения в матче с Хорватией (2:4 доп.время) в полуфинале Лиги наций.
«Было сложно. В первом тайме мы действовали очень хорошо, создавали моменты и много владели мячом. Но во втором – соперник вернулся в игру, прижал нас и после этого мы уже не контролировали ход встречи. Теперь мы с нетерпением ждем отборочных матчей Евро в новом сезоне», – рассказал Аке.
Сборная Нидерландов, проиграв Хорватии, теперь сыграет в матче за итоговое третье место. Противостоять ей будет неудачник другого полуфинала Испания – Италия.
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