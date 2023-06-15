Лига наций15 июня 2023, 04:40 |
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Впервые за 118 лет. Хорватия нанесла Нидерландам историческое поражение
«Оранжевые» пережили сильное разочарование
15 июня 2023, 04:40 |
847
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В среду, 14 июня, в полуфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов в Роттердаме проиграла команде Хорватии со счетом 2:4, пропустив два гола в дополнительное время.
Для нидерландской сборной эта неудача стала исторической. Она впервые за 118 лет пропустила четыре гола в официальном поединке на своем поле.
Нидерланды, проиграв Хорватии, сыграют в матче за 3-е место в Лиге наций. Противостоять им будет неудачник второго полуфинала Испания – Италия, который состоится 15 июня.
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