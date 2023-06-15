Впервые за 118 лет. Хорватия нанесла Нидерландам историческое поражение

В среду, 14 июня, в полуфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов в Роттердаме проиграла команде Хорватии со счетом 2:4, пропустив два гола в дополнительное время.

Для нидерландской сборной эта неудача стала исторической. Она впервые за 118 лет пропустила четыре гола в официальном поединке на своем поле.

Нидерланды, проиграв Хорватии, сыграют в матче за 3-е место в Лиге наций. Противостоять им будет неудачник второго полуфинала Испания – Италия, который состоится 15 июня.