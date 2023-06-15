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Лига наций
15 июня 2023, 02:39 | Обновлено 15 июня 2023, 02:40
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0

Рональд КУМАН: «Мы сделали все, что могли»

Нидерландец – о поражении подопечных от сборной Хорватии

15 июня 2023, 02:39 | Обновлено 15 июня 2023, 02:40
80
0
Рональд КУМАН: «Мы сделали все, что могли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал оценку игре с командой Хорватии в полуфинале Лиги наций, которая завершилась поражением «оранжевых» в экстра-тайме – 2:4.

«Я был очень доволен первым таймом. Однако я чувствовал, что мы не очень хорошо начали вторую половину. Хорватская полузащита установила контроль, и это усложнило нам задачу, особенно после пенальти. Потом стало видно команду Хорватии, которая уже давно играет вместе.

Мы сделали все, что могли. Мы прессинговали их, когда могли, но иногда были небрежны. Они были более уверены в себе. И в этом, на мой взгляд, была разница на протяжении всего матча», – заявил Куман.

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Лига наций сборная Нидерландов по футболу сборная Хорватии по футболу Нидерланды - Хорватия
Источник УЕФА
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