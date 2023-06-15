В четверг, 15-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

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Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 21:45.

Сборные Испании и Италии определят счастливчика, который 18 июня сыграет в финале турнира с командой Хорватии. Она, напомним, в полуфинале выбила из розыгрыша сборную Нидерландов – 4:2 в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Италия.

Матч Испания – Италия можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.