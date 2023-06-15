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Лига наций
Испания
15.06.2023 21:45 - : -
Италия
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Лига наций
15 июня 2023, 02:18 | Обновлено 15 июня 2023, 02:27
16
0

Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июня в 21:45 полуфинал Лиги наций

15 июня 2023, 02:18 | Обновлено 15 июня 2023, 02:27
16
0
Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В четверг, 15-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 21:45.

Сборные Испании и Италии определят счастливчика, который 18 июня сыграет в финале турнира с командой Хорватии. Она, напомним, в полуфинале выбила из розыгрыша сборную Нидерландов – 4:2 в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Италия.

Матч Испания – Италия можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

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Испания – Италия. Текстовая трансляция матча
Лига наций смотреть онлайн сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу
Источник Sport.ua
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