Испания – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июня в 21:45 полуфинал Лиги наций
В четверг, 15-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Италии.
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Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте». Начало – в 21:45.
Сборные Испании и Италии определят счастливчика, который 18 июня сыграет в финале турнира с командой Хорватии. Она, напомним, в полуфинале выбила из розыгрыша сборную Нидерландов – 4:2 в дополнительное время.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Италия.
Матч Испания – Италия можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
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