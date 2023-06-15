Марио ПАШАЛИЧ: «Теперь мы хотим получить золото»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился эмоциями от победы над командой Нидерландов (4:2 доп. время) в полуфинале розыгрыша Лиги наций УЕФА.

«Это феноменально. Еще одна историческая победа для нас. Мы уже гордились тем, что попали в финал четырех. Это большой успех, но мы хотели добиться большего, и мы это сделали. Один шаг позади, и теперь мы ждем финала. Конечно, теперь мы хотим получить золото.

Была небольшая паника, когда мы пропустили гол, сделав счет 2:2 на последних секундах. Было нелегко оправиться от этого. Но мы еще раз продемонстрировали нашу невероятную ментальную силу и мощь и вышли из этой ситуации еще более сильными», – признался Пашалич.

В финале Лиги наций сборная Хорватии сыграет 18 июня с победителем другого полуфинала Испания – Италия.