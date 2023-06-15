Англия15 июня 2023, 01:36 | Обновлено 15 июня 2023, 01:41
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Ман Юнайтед намерен подписать нападающего Аталанты
В АПЛ должен будет перебраться Хойлунд
15 июня 2023, 01:36 | Обновлено 15 июня 2023, 01:41
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Английский «Манчестер Юнайтед» намерен обратиться к «Аталанте» с предложением по трансферу Расмуса Хойлунда.
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Манкунианцы оценивают 20-летнего датчанина в 60 млн евро плюс бонусы. Сообщается, что бергамаски хотят выручить за игрока не менее 70 млн евро без учета дополнительных выплат.
В сезоне-2022/2023 Хойлунд провел за «Аталанту» во всех турнирах 42 матча, забил 16 голов, сделал 7 ассистов.
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