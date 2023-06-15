Ман Юнайтед намерен подписать нападающего Аталанты

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен обратиться к «Аталанте» с предложением по трансферу Расмуса Хойлунда.

Читайте также: Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты

Манкунианцы оценивают 20-летнего датчанина в 60 млн евро плюс бонусы. Сообщается, что бергамаски хотят выручить за игрока не менее 70 млн евро без учета дополнительных выплат.

В сезоне-2022/2023 Хойлунд провел за «Аталанту» во всех турнирах 42 матча, забил 16 голов, сделал 7 ассистов.