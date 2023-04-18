Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты

«Челси» начал работу над трансфером форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, исполнительный директор «Аталанты» Лука Перкасси несколько дней назад побывал в Лондоне, где встречался с представителями «Челси». «Синие» сделали первое устное предложение в размере 68 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему датчанину со стороны «Баварии».