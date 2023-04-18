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  4. Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты
Англия
18 апреля 2023, 17:11 |
1709
3

Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты

Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в АПЛ

18 апреля 2023, 17:11 |
1709
3
Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

«Челси» начал работу над трансфером форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, исполнительный директор «Аталанты» Лука Перкасси несколько дней назад побывал в Лондоне, где встречался с представителями «Челси». «Синие» сделали первое устное предложение в размере 68 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему датчанину со стороны «Баварии».

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Расмус Хойлунд Аталанта Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Corriere della Sera
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Max123
Они его с Холандом случайно не перепутали? )
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+3
rozalievka
Лучше роздевалку сделать больше.. игрокам переодеватся негде..
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