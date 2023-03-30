Германия30 марта 2023, 18:03 |
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Бавария начала переговоры с вундеркиндом из Аталанты
Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в Бундеслиге
30 марта 2023, 18:03 |
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«Бавария» начала работу над трансфером форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Однако в ближайшее время в переговорах возникнет пауза. Она связана с тем, что Хойлунд решил сменить агента, и вскоре начнет работать с Фали Рамадани.
В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Недавно 20-летний вундеркинд забил 5 голов в двух матчах отбора на Евро-2024 за сборную Дании.
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