Бавария начала переговоры с вундеркиндом из Аталанты

«Бавария» начала работу над трансфером форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако в ближайшее время в переговорах возникнет пауза. Она связана с тем, что Хойлунд решил сменить агента, и вскоре начнет работать с Фали Рамадани.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Недавно 20-летний вундеркинд забил 5 голов в двух матчах отбора на Евро-2024 за сборную Дании.