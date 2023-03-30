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Германия
30 марта 2023, 18:03 |
325
0

Бавария начала переговоры с вундеркиндом из Аталанты

Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в Бундеслиге

30 марта 2023, 18:03 |
325
0
Бавария начала переговоры с вундеркиндом из Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

«Бавария» начала работу над трансфером форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако в ближайшее время в переговорах возникнет пауза. Она связана с тем, что Хойлунд решил сменить агента, и вскоре начнет работать с Фали Рамадани.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 8 голов и 2 ассиста в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Недавно 20-летний вундеркинд забил 5 голов в двух матчах отбора на Евро-2024 за сборную Дании.

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Бавария Расмус Хойлунд Аталанта трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Фали Рамадани
Источник Tuttomercatoweb
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