Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Я никаких переговоров с Полесьем не веду»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский опроверг слухи о возможном переходе в житомирское «Полесье»:

«Слухи об интересе от Полесья? На данный момент я никаких переговоров не веду. Мое будущее в Динамо? Сегодня – да, у меня действующий контракт с Динамо.

Планы на отпуск? Сейчас я занимаюсь со стоматологом, нужно решить кое-какие мелочи. А потом поеду куда-то в западные регионы Украины. 26 числа предварительно мы выходим из отпуска. Времени не очень много, но я думал, что будет и меньше. Хорошо, что вообще есть такая возможность сейчас.

Мои бывшие клубы – Металлист в УПЛ и Горняк-Спорт в Первой лиге – понизились в классе? Да, я следил и за Горняком-Спорт, и за Металлист переживал, ведь там и сейчас есть мои хорошие друзья, как игроки, так и члены тренерского штаба. Хотелось бы, чтобы они остались. Но у них в клубе серьезные проблемы, знаю, что по 3–4 месяца ребята не получали зарплату. Не понимаю, как с таким подходом футболисты должны были решать турнирные задачи. Мотивация очень важна».