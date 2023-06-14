Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел бы забыть, что Динамо финишировало на 4-м месте»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 22:43 | Обновлено 14 июня 2023, 22:57
170
0

АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел бы забыть, что Динамо финишировало на 4-м месте»

Полузащитник подвел итоги сезона УПЛ для себя и киевской команды

14 июня 2023, 22:43 | Обновлено 14 июня 2023, 22:57
170
0
АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел бы забыть, что Динамо финишировало на 4-м месте»
ФК Динамо. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги сезона УПЛ для себя и киевской команды:

«Сезон в исполнении Динамо был очень тяжелым. Мы не выполнили свою цель, поэтому его нельзя занести себе в актив. Все эксперты изначально отдавали Динамо титул? Нет, это вообще никак не повлияло. Я не знаю, в чем причина. Уверен, что мы исправим это в следующем сезоне.

На каждой тренировке стараюсь оставаться бить по воротам. Когда есть свободное время и на тренировке не было большой нагрузки, то я с удовольствием остаюсь на поле и пробиваю по воротам. Иногда со мной остаются и вратари, отрабатываем этот компонент вместе. Самая большая дистанция, с которой забивал на тренировках? Даже не знаю. Метров 30, наверное. С центра поля? Ну, это я в игре забивал. Хотя нет, на тренировке тоже такое случалось.

Когда Мирча Луческу взял вынужденную паузу на лечение, в команде удивились, конечно. Но понимали, что нужно продолжать играть, впереди было много матчей. Исполняющим обязанности был Александр Шовковский, который хорошо подменил Мирчу Луческу. В свою очередь, Мистер всегда звонил, был на связи, так что мы особо не почувствовали, что его нет физически рядом. Он проводил теоретические занятия, поэтому нельзя сказать, что он взял вынужденную паузу.

Тренировки Шовковского особо не отличались, потому что Мистер их курировал дистанционно. Но в остальном мне понравилось: Шовковский общается с футболистами, у него большой игровой опыт, и с ним всегда интересно поговорить.

Луческу после возвращения ничего особенного не говорил, просто на теориях мы как обычно разбирали нашу игру, потом соперника, а дальше он настраивал на следующие игры. То есть, никаких особенностей, все в обычном режиме. Итоговая встреча с президентом клуба? Нет, у команды не было. Я думаю, что капитан с президентом общался.

Хотел бы забыть тот факт, что мы финишировали на четвертом месте. А вообще, моментов неприятных было достаточно. Для меня в конце сезона было много и позитивных моментов, только итоговый результат испортил все впечатление. Нужно это исправлять. Самый хороший момент сезона? Гол Шахтеру».

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «Три финала еврокубков – Италия должна быть довольной»
В тренерском штабе Подолья будет пополнение
Тренер Металлурга З: «Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ»
Динамо Киев Александр Андриевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Александр Шовковский
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Футбол | 14 июня 2023, 16:57 48
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец

Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Футбол | 14 июня 2023, 15:48 15
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес

Клуб подтвердил уход тренера

Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
Футбол | 13.06.2023, 22:35
Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко
Футбол | 14.06.2023, 18:40
Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко
Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко
Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Нидерланды – Хорватия
Футбол | 14.06.2023, 20:55
Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Нидерланды – Хорватия
Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Нидерланды – Хорватия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 4
Бокс
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
13.06.2023, 12:03 3
Футбол
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности