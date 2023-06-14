АНДРИЕВСКИЙ: «Хотел бы забыть, что Динамо финишировало на 4-м месте»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский подвел итоги сезона УПЛ для себя и киевской команды:

«Сезон в исполнении Динамо был очень тяжелым. Мы не выполнили свою цель, поэтому его нельзя занести себе в актив. Все эксперты изначально отдавали Динамо титул? Нет, это вообще никак не повлияло. Я не знаю, в чем причина. Уверен, что мы исправим это в следующем сезоне.

На каждой тренировке стараюсь оставаться бить по воротам. Когда есть свободное время и на тренировке не было большой нагрузки, то я с удовольствием остаюсь на поле и пробиваю по воротам. Иногда со мной остаются и вратари, отрабатываем этот компонент вместе. Самая большая дистанция, с которой забивал на тренировках? Даже не знаю. Метров 30, наверное. С центра поля? Ну, это я в игре забивал. Хотя нет, на тренировке тоже такое случалось.

Когда Мирча Луческу взял вынужденную паузу на лечение, в команде удивились, конечно. Но понимали, что нужно продолжать играть, впереди было много матчей. Исполняющим обязанности был Александр Шовковский, который хорошо подменил Мирчу Луческу. В свою очередь, Мистер всегда звонил, был на связи, так что мы особо не почувствовали, что его нет физически рядом. Он проводил теоретические занятия, поэтому нельзя сказать, что он взял вынужденную паузу.

Тренировки Шовковского особо не отличались, потому что Мистер их курировал дистанционно. Но в остальном мне понравилось: Шовковский общается с футболистами, у него большой игровой опыт, и с ним всегда интересно поговорить.

Луческу после возвращения ничего особенного не говорил, просто на теориях мы как обычно разбирали нашу игру, потом соперника, а дальше он настраивал на следующие игры. То есть, никаких особенностей, все в обычном режиме. Итоговая встреча с президентом клуба? Нет, у команды не было. Я думаю, что капитан с президентом общался.

Хотел бы забыть тот факт, что мы финишировали на четвертом месте. А вообще, моментов неприятных было достаточно. Для меня в конце сезона было много и позитивных моментов, только итоговый результат испортил все впечатление. Нужно это исправлять. Самый хороший момент сезона? Гол Шахтеру».