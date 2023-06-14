ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума

Украинский журналист и бывший игрок ровенского «Вереса» Дмитрий Поворознюк прокомментировал нецензурные высказывания жены Юрия Вирта Светланы:

«Я не буду обижать или обзывать этого человека, он сам показывает свое лицо в соцсетях. Прямо сейчас мы сидим с тренером за одним столом и благодарим друг друга за этот путь.

Написав о моей жене – это переход красной линии. Но подавать в суд, отписывать или угрожать – это не мой путь. Я понимаю, в чем проблема госпожи Вирт, но не хочу оскорблять женщину и маму.

В соцсетях легко быть героем. К сожалению, сегодня на стадионе ее не было, чтобы поддержать мужа. Поэтому здесь только пожелания: здоровья и ума», – написал Поворознюк в Facebook.