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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 22:53 | Обновлено 14 июня 2023, 22:55
3141
1

ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума

Дмитрий прокомментировал высказывания Светланы Вирт

14 июня 2023, 22:53 | Обновлено 14 июня 2023, 22:55
3141
1
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ФК Верес. Дмитрий Поворознюк

Украинский журналист и бывший игрок ровенского «Вереса» Дмитрий Поворознюк прокомментировал нецензурные высказывания жены Юрия Вирта Светланы:

«Я не буду обижать или обзывать этого человека, он сам показывает свое лицо в соцсетях. Прямо сейчас мы сидим с тренером за одним столом и благодарим друг друга за этот путь.

Написав о моей жене – это переход красной линии. Но подавать в суд, отписывать или угрожать – это не мой путь. Я понимаю, в чем проблема госпожи Вирт, но не хочу оскорблять женщину и маму.

В соцсетях легко быть героем. К сожалению, сегодня на стадионе ее не было, чтобы поддержать мужа. Поэтому здесь только пожелания: здоровья и ума», – написал Поворознюк в Facebook.

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Источник Facebook
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Gargantua
правильно. лучше всего было вообще не комментировать
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