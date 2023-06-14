ЛУЧЕСКУ: «Три финала еврокубков – Италия должна быть довольной»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал финал Лиги чемпионов, в котором «Ман Сити» обыграл «Интер» (1:0):

– Я разговаривал с Пепом Гвардиолом перед матчем, писал ему и после игры. Он умный и всегда знает, что должен делать. И каждый раз, когда он побеждает, он может выбрать лучших футболистов, кто хочет побеждать, и они всегда идут к Пепу.

– Ему не хватает Серии Б, чтобы сравняться с вашим послужным списком.

– Он начал сразу, играет шесть турниров в год, а я пропустил два года. А быть тренером в Восточной Европе, уверяю вас, непросто. Пеп в любом случае хорош, он проникает в головы игроков.

– Именно «Интер» заплатил цену за успех «Ман Сити»

– На самом деле, это очень досадно. Я видел игру «Интера» и не думал, что они могут так проиграть. Если бы Лукаку вошел в игру раньше, с его физической силой, результат, вероятно, был бы другим.

– Симоне Индзаги?

– Он поступил правильно. То, как он играл, заслуживало выход в финал. А для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех евротурнирах.

– Все три финала прошли плохо для Италии.

– Да, но это уже шаг вперед, учитывая прошлое. Италия должна быть довольной. Это показало, что можно играть и, возможно, выигрывать в будущем.

– Манчини сложно найти игроков для сборной Италии, здесь только аргентинцы.

– Везде так. Создать национальную команду непросто. Крупные клубы выбирают лучших игроков со всего мира. Когда я был в «Галатасарае», там не было ни одного турецкого игрока.