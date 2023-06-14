Тренер Металлурга З: «Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ»

Главный тренер запорожского «Металлурга» Владимир Микитин поделился впечатлениями от поражения 1:6 от «Вереса» в матче плей-офф за выход в УПЛ:

«Понимали, что в Ровно нам будет тяжело. Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ. Это для нас хороший опыт. Спасибо ребятам, руководству клуба, болельщикам. К сожалению, они, как и команда, сейчас находятся не в Запорожье. Тем не менее, мы совершили невозможное в этом сезоне.

Сегодня футболисты выходили на поле уже героями. Да, будем анализировать эту игру. Хотя я уже понимаю причины поражения. Позже мы поговорим об этом с командой.

Некоторые футболисты испугались. Нажим соперника был невероятный. Правый фланг наш очень плохо сыграл. Это уровень УПЛ. Здесь не бывает просто. Ты должен уметь выдерживать давление соперника. Мы сделали все возможное и даже больше.

Перед сезоном мы ставили задачу – седьмое место. Но мы попали в чемпионскую группу Первой лиги, а затем в зону переходных матчей. Конечно, мы разочарованы этим результатом. Но у нас – все впереди».