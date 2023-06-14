Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Металлурга З: «Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 19:13 | Обновлено 14 июня 2023, 19:14
1628
0

Тренер Металлурга З: «Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ»

Владимир Микитин – о поражении от «Вереса»

14 июня 2023, 19:13 | Обновлено 14 июня 2023, 19:14
1628
0
Тренер Металлурга З: «Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ»
ФК Верес. Владимир Микитин

Главный тренер запорожского «Металлурга» Владимир Микитин поделился впечатлениями от поражения 1:6 от «Вереса» в матче плей-офф за выход в УПЛ:

«Понимали, что в Ровно нам будет тяжело. Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ. Это для нас хороший опыт. Спасибо ребятам, руководству клуба, болельщикам. К сожалению, они, как и команда, сейчас находятся не в Запорожье. Тем не менее, мы совершили невозможное в этом сезоне.

Сегодня футболисты выходили на поле уже героями. Да, будем анализировать эту игру. Хотя я уже понимаю причины поражения. Позже мы поговорим об этом с командой.

Некоторые футболисты испугались. Нажим соперника был невероятный. Правый фланг наш очень плохо сыграл. Это уровень УПЛ. Здесь не бывает просто. Ты должен уметь выдерживать давление соперника. Мы сделали все возможное и даже больше.

Перед сезоном мы ставили задачу – седьмое место. Но мы попали в чемпионскую группу Первой лиги, а затем в зону переходных матчей. Конечно, мы разочарованы этим результатом. Но у нас – все впереди».

По теме:
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Владимир Микитин Металлург Запорожье Верес - Металлург Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14 июня 2023, 06:05 6
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

Десять главных открытий сезона УПЛ
Футбол | 14 июня 2023, 17:50 0
Десять главных открытий сезона УПЛ
Десять главных открытий сезона УПЛ

Под предводительством «Зари»

Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Футбол | 14.06.2023, 14:57
Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13.06.2023, 21:25
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Футбол | 14.06.2023, 07:10
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 9
Война
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности