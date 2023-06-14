Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми КАРРАГЕР: «Ливерпулю нужен еще как минимум один полузащитник»
Англия
14 июня 2023, 18:47 |
109
0

Джейми КАРРАГЕР: «Ливерпулю нужен еще как минимум один полузащитник»

Легендарный защитник – о целях клуба на трансферном рынке

14 июня 2023, 18:47 |
109
0
Джейми КАРРАГЕР: «Ливерпулю нужен еще как минимум один полузащитник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу целей «Красных» на летнем трансферном рынке:

«Им нужен как минимум ещё один полузащитник. Думаю, что «Ливерпуль» в конечном итоге получит, по крайней мере, ещё двух полузащитников. Кроме того, я считаю, что им также понадобится защитник. Посмотрим, будет ли это центральный защитник или крайний защитник.

Ходит много разговоров, что «Ливерпуль» оставит систему, по которой они завершали этот сезон, и я думаю, что это очень интересно. Полагаю, что они заполучат ещё трёх игроков, защитника и двух полузащитников».

Ранее «Ливерпуль» подписал полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера
Тут Почеттино всем доволен. Челси не будет менять основного вратаря
Арсенал надеется избавиться от своей рекордной покупки
Джейми Каррагер Ливерпуль трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились все участники следующего сезона УПЛ
Футбол | 14 июня 2023, 17:24 0
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ

В следующем сезоне в высшем дивизионе будет команда-новичок

Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли
Футбол | 13 июня 2023, 21:19 8
Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли
Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли

Ранее этот специалист работал с Роберто Де Дзерби

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Футбол | 14.06.2023, 12:11
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Хоккей | 14.06.2023, 05:57
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне с рф погиб украинский волейболист
На войне с рф погиб украинский волейболист
12.06.2023, 16:21 1
Война
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
14.06.2023, 07:10 17
Футбол
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
12.06.2023, 22:15 1
Снукер
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
13.06.2023, 19:57
Теннис
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 16
Футбол
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности