Джейми КАРРАГЕР: «Ливерпулю нужен еще как минимум один полузащитник»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением по поводу целей «Красных» на летнем трансферном рынке:

«Им нужен как минимум ещё один полузащитник. Думаю, что «Ливерпуль» в конечном итоге получит, по крайней мере, ещё двух полузащитников. Кроме того, я считаю, что им также понадобится защитник. Посмотрим, будет ли это центральный защитник или крайний защитник.

Ходит много разговоров, что «Ливерпуль» оставит систему, по которой они завершали этот сезон, и я думаю, что это очень интересно. Полагаю, что они заполучат ещё трёх игроков, защитника и двух полузащитников».

Ранее «Ливерпуль» подписал полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.