Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко
Италия
14 июня 2023, 18:40 |
578
2

Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко

Украинский полузащитник не впечатлил Джан Пьеро Гасперини

14 июня 2023, 18:40 |
578
2
Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко (слева)

27-летний полузащитник Виктор Коваленко после вылета «Специи» в Серию В, покинет этот коллектив и вернется в «Аталанту», с которой у него постоянный контракт.

«Специя» имела обязательство по выкупу Коваленко, однако только в том случае, если бы сохранила прописку в элитарном дивизионе. Так как этого не случилось, украинец будет вынужден вернуться в Бергамо.

В «Аталанте» на Коваленко, очевидно, не рассчитывают. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини ожидал от хавбека большего, и теперь готов к тому, чтобы клуб летом продал украинца.

Пока будущее Коваленко остается неизвестным, а «Аталанта» хочет выслушать все возможные предложения по украинцу от других клубов – будь то представители Италии, или заграничных чемпионатов.

В сезоне-2022/23 Коваленко провел за «Специю» 20 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

По теме:
Шахтер не планирует летом продавать лидеров и перспективную молодежь
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера
Кто к Роналду и Бензема? В Саудовской Аравии хотят подписать 12 звезд
Виктор Коваленко Аталанта Специя трансферы Серии A трансферы
Источник Tutto Atalanta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Футбол | 14 июня 2023, 09:05 35
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1

Андрей вернется в столичный клуб после матчей сборной Украины

Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма
Футбол | 13 июня 2023, 22:10 10
Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма
Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма

Королевский клуб готов выложить 200 млн евро за звезду «ПСЖ»

Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Футбол | 14.06.2023, 14:57
Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Футбол | 14.06.2023, 17:24
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13.06.2023, 21:25
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Barlowold
Разом з Бєсєдіним до Полісся
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
12.06.2023, 22:15 1
Снукер
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
13.06.2023, 12:03 3
Футбол
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 4
Бокс
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности