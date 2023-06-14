Будущего в Бергамо нет. Аталанта готова продать Коваленко

27-летний полузащитник Виктор Коваленко после вылета «Специи» в Серию В, покинет этот коллектив и вернется в «Аталанту», с которой у него постоянный контракт.

«Специя» имела обязательство по выкупу Коваленко, однако только в том случае, если бы сохранила прописку в элитарном дивизионе. Так как этого не случилось, украинец будет вынужден вернуться в Бергамо.

В «Аталанте» на Коваленко, очевидно, не рассчитывают. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини ожидал от хавбека большего, и теперь готов к тому, чтобы клуб летом продал украинца.

Пока будущее Коваленко остается неизвестным, а «Аталанта» хочет выслушать все возможные предложения по украинцу от других клубов – будь то представители Италии, или заграничных чемпионатов.

В сезоне-2022/23 Коваленко провел за «Специю» 20 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.