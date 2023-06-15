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ATP
15 июня 2023, 10:59 | Обновлено 15 июня 2023, 11:00
227
0

Ник КИРЬОС: «В 2019-м я попал в психиатрическую клинику в Лондоне»

Австралийский теннисист признался, что хотел покончить с собой

15 июня 2023, 10:59 | Обновлено 15 июня 2023, 11:00
227
0
Ник КИРЬОС: «В 2019-м я попал в психиатрическую клинику в Лондоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Звезда австралийского тенниса Ник Кирьос во второй серии документального фильма Break Point от Netflix признался, что во время Уимблдона в 2019 году он был помещен в лондонскую психиатрическую клинику и подумывал о том, чтобы покончить с собой.

Кирьос назвал 2019 год самой низкой точкой своей карьеры.

«Я искренне размышлял о том, не хочу ли я покончить жизнь самоубийством. Я пил, злоупотреблял наркотиками, потерял отношения с семьей, оттолкнул всех своих близких друзей.

Я проиграл на Уимблдоне. Я проснулся, а мой отец сидел на кровати и плакал. Это стало для меня большим сигналом к пробуждению. Я подумал: «Ладно, так дальше нельзя». Я попал в психиатрическую клинику в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами», – сказал Ник.

Отметим, что в прошлом году Кирьос сыграл в финале Уимблдона.

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Источник News.com.au
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