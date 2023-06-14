Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, где ему давали 2-летний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации Лукаку, который принадлежит «Челси» и провел нынешний сезон в «Интере» на правах аренды, хочет остаться в миланском клубе.

Из-за нехватки денег у «Интера» клуб может сохранить Лукаку только путем еще одной аренды. Также «нерадзурри» хотят арендовать у «Челси» центрального защитника Калиду Кулибали, который не входит в плане Маурисио Почеттино. В «Интере» видят в Кулибали замену Милану Шкриньяру.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 ассистов.