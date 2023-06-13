Радость для Челси. Аль-Хиляль хочет подписать Лукаку, дает игроку 50 млн

По информации Goal.com, клуб «Аль-Хиляль» хочет пригласить форварда «ЧелсиW Ромелу Лукаку, которому в Саудовской Аравии предложили контракт на два года и 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новый тренер Синих Маурисио Почеттино готов поработать с бельгийцем, однако в клубе будут рады продать Лукаку и хотят выручить за него около 50 миллионов.

Главной проблемой клуба остается раздутый состав первой команды, поэтому менеджмент готов отпустить не только Лукаку, но и Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Кая Хаверца, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и других.

Минувший сезон Ромелу на правах аренды провел в «Интере».