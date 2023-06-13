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  4. Радость для Челси. Аль-Хиляль хочет подписать Лукаку, дает игроку 50 млн
Англия
13 июня 2023, 16:28 |
423
3

Радость для Челси. Аль-Хиляль хочет подписать Лукаку, дает игроку 50 млн

Клубу нужно продавать игроков

13 июня 2023, 16:28 |
423
3
Радость для Челси. Аль-Хиляль хочет подписать Лукаку, дает игроку 50 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Goal.com, клуб «Аль-Хиляль» хочет пригласить форварда «ЧелсиW Ромелу Лукаку, которому в Саудовской Аравии предложили контракт на два года и 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новый тренер Синих Маурисио Почеттино готов поработать с бельгийцем, однако в клубе будут рады продать Лукаку и хотят выручить за него около 50 миллионов.

Главной проблемой клуба остается раздутый состав первой команды, поэтому менеджмент готов отпустить не только Лукаку, но и Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Кая Хаверца, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и других.

Минувший сезон Ромелу на правах аренды провел в «Интере».

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Челси Ромелу Лукаку Аль-Хиляль
Источник Goal.com
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Комментарии 3
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Перець
Тут без питань 
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0
Gargantua
и Кукурелью тоже заверните
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0
Алексей Левченко
Круто, треба запороти фінал ЛЧ, щоб за тебе дали 50 лямів.
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0
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