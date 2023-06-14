Первый определен. Известен соперник Динамо на летних тренировочных сборах

Стал известен первый соперник киевского «Динамо» на летних тренировочных сборах.

О запланированном спарринге с киевлянами сообщило бухарестское «Динамо». В коммюнике, выпущенном по такому поводу, отмечается, что матч состоится 5 июля в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадионе «Жак Леман Арена».

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к возвращению опытного вингера Андрея Ярмоленко, с которым будет подписан контракт по схеме 1+1.