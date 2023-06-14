Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый определен. Известен соперник Динамо на летних тренировочных сборах
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 18:16 |
1122
0

Первый определен. Известен соперник Динамо на летних тренировочных сборах

Команда Мирчи Луческу сыграет против румынских «динамовцев»

14 июня 2023, 18:16 |
1122
0
Первый определен. Известен соперник Динамо на летних тренировочных сборах
ФК Динамо

Стал известен первый соперник киевского «Динамо» на летних тренировочных сборах.

О запланированном спарринге с киевлянами сообщило бухарестское «Динамо». В коммюнике, выпущенном по такому поводу, отмечается, что матч состоится 5 июля в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадионе «Жак Леман Арена».

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к возвращению опытного вингера Андрея Ярмоленко, с которым будет подписан контракт по схеме 1+1.

По теме:
Александр ТЫМЧИК: «После длинных передач забили немцам три гола»
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мое будущее? Увидим в ближайшие дни»
Динамо Киев Динамо Бухарест товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Футбол | 14 июня 2023, 16:57 29
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец

Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14 июня 2023, 06:05 6
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Футбол | 14.06.2023, 17:43
Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Футбол | 13.06.2023, 19:20
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Хоккей | 14.06.2023, 05:57
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 16
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
12.06.2023, 22:15 1
Снукер
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 9
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности