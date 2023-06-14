Украина. Премьер лига14 июня 2023, 18:16 |
1122
0
Первый определен. Известен соперник Динамо на летних тренировочных сборах
Команда Мирчи Луческу сыграет против румынских «динамовцев»
14 июня 2023, 18:16 |
1122
0
Стал известен первый соперник киевского «Динамо» на летних тренировочных сборах.
О запланированном спарринге с киевлянами сообщило бухарестское «Динамо». В коммюнике, выпущенном по такому поводу, отмечается, что матч состоится 5 июля в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадионе «Жак Леман Арена».
Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к возвращению опытного вингера Андрея Ярмоленко, с которым будет подписан контракт по схеме 1+1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2023, 16:57 29
Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу
Футбол | 14 июня 2023, 06:05 6
Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов
Футбол | 14.06.2023, 17:43
Футбол | 13.06.2023, 19:20
Хоккей | 14.06.2023, 05:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2023, 22:46 16
13.06.2023, 06:14 2
12.06.2023, 21:01 86
13.06.2023, 02:05 2
12.06.2023, 17:00
12.06.2023, 22:15 1
14.06.2023, 07:35 9
13.06.2023, 19:31 15