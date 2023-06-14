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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 09:05 | Обновлено 14 июня 2023, 09:11
2470
8

Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1

Андрей вернется в столичный клуб после матчей сборной Украины

14 июня 2023, 09:05 | Обновлено 14 июня 2023, 09:11
2470
8
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

33-летний украинский хавбек Андрей Ярмоленко в ближайшее время станет игроком киевского «Динамо».

Андрей после матчей сборной Украины подпишет со столичным клубом контракт по схеме 1+1, то есть договор на год с возможностью пролонгации еще на 1 сезон, информирует паблик Динамо Киев Inside.

По окончании игровой карьеры в родном клубе Ярмоленко получит должность спортивного директора команды.

Днем ранее клуб «Аль-Айн» из ОАЭ попрощался с Ярмоленко, официально подтвердив уход вингера из клуба.

В сезоне 2022/23 Ярмоленко провел за «Аль-Айн» 28 матчей и забил 12 голов.

Андрей играл за Динамо с 2006 по 2017 год, после чего выступал за немецкую «Боруссию» Дортмунд, английский «Вест Хэм» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

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Динамо Киев трансферы Андрей Ярмоленко Аль-Айн трансферы УПЛ выбор редакции
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Комментарии 8
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Gargantua
главное чтобы он опять не запустил себя. В ОАЭ он приехал с лишним весом, очень медленный и тяжелый. Его там сразу подвергли критике и уже к зиме он стал заметно более сухим, поджарым и быстрым в движениях, и сразу пошли голы и пресса стала лучше.
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+1
Умник
Копія контракта шеви 1+1 в 2010 году.
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+1
Gargantua
по поводу спортивного директора не знаю, не знаю... примеры Недведа, Салихамиджича свежи и печальны. Хотя вон Эду в Арсенале все хвалят.
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0
Vitaliksaj
Нафига этот мусор собирать
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-2
Vbolivalnyk-Peter
Мені здається, що Ярмоленко не підпише контракт з Динамо поки в Україні війна.
Ответить
-2
BallsToTheWall
Тогда и Зозулю надо приглашать.  Ему тоже будет осенью 33.  Вместе - 66!   Будут ужас наводить на обороны.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Евгений Мед
Джерело: ФК Полесье отказал Ярмоленко
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-3
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