Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1

33-летний украинский хавбек Андрей Ярмоленко в ближайшее время станет игроком киевского «Динамо».

Андрей после матчей сборной Украины подпишет со столичным клубом контракт по схеме 1+1, то есть договор на год с возможностью пролонгации еще на 1 сезон, информирует паблик Динамо Киев Inside.

По окончании игровой карьеры в родном клубе Ярмоленко получит должность спортивного директора команды.

Днем ранее клуб «Аль-Айн» из ОАЭ попрощался с Ярмоленко, официально подтвердив уход вингера из клуба.

В сезоне 2022/23 Ярмоленко провел за «Аль-Айн» 28 матчей и забил 12 голов.

Андрей играл за Динамо с 2006 по 2017 год, после чего выступал за немецкую «Боруссию» Дортмунд, английский «Вест Хэм» и «Аль-Айн» из ОАЭ.