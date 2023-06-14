Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина

16 июня в Скопье на Национальной арене Тоше Проески состоится матч отбора Евро-2024, в котором сборная Северной Македонии примет команду Украины.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Комментаторами на обеих платформах выступят Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Отметим, что матч начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее стали известна бригада арбитров матча сборных Украины и Северной Македонии.