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Чемпионат Европы
14 июня 2023, 17:43 | Обновлено 14 июня 2023, 17:44
3132
10

Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина

Встреча состоится 16 июня в 21:45 по Киеву

14 июня 2023, 17:43 | Обновлено 14 июня 2023, 17:44
3132
10
Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
УАФ

16 июня в Скопье на Национальной арене Тоше Проески состоится матч отбора Евро-2024, в котором сборная Северной Македонии примет команду Украины.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.

Комментаторами на обеих платформах выступят Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Отметим, что матч начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее стали известна бригада арбитров матча сборных Украины и Северной Македонии.

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Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии
сборная Украины по футболу Евро-2024 Северная Македония - Украина Северная Македония
Источник MEGOGO
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Комментарии 10
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igor shmuylo
Обратно не посмотрим , все для людей . Буду смотреть на английском в хорошемм качестве на  лайф тв . Бо наши каналы или не показывают или плохое качество.
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+4
Mr Voevudskiy
Кроме Отт
Всэ для людэй. Хочешь посмотреть футбик - покупай приставку и смотри ты от провайдера за +200
...
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+4
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romanchik.8409
А кричали каналы Футбол,то ху..ня...Но там сборную всегда показывали по ТРК.... Всё в сравнении 
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+2
Саша Л
Навіть на віасаті вимикають
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+2
VVO
Ось що значить монополія. Де усі ті хто кричав на Футболи? Реально це просто жах що неможна у вільному доступі подивитись матч національної збірної.
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+1
Віталій Ткачук
Треба буде подивитися, байдуже де. Для нас цей матч важливий, якщо навіть нічия, то далі можна й не грати. 
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0
avk2307
Я що не так ? Мегого ж у більшості є, в кабельному у багатьох і на Т2 було . Та й Суспільне наче доступне тут писали...?
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0
Voxa Hvedyk
Не усі люди мають змогу купити смарт ТВ або купити смарт приставку і ще за 300 гривень підключити ІГОГО...
Я вірно писав що канали Футболи не потрібно було закривати!!!
Добре що плюси олігарха жида не закрили..
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-1
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