Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Встреча состоится 16 июня в 21:45 по Киеву
16 июня в Скопье на Национальной арене Тоше Проески состоится матч отбора Евро-2024, в котором сборная Северной Македонии примет команду Украины.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO, а также в эфире местных телеканалов «Суспільного», кроме OTT-сервисов.
Комментаторами на обеих платформах выступят Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.
Отметим, что матч начнется в 21:45 по Киеву.
Ранее стали известна бригада арбитров матча сборных Украины и Северной Македонии.
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Я вірно писав що канали Футболи не потрібно було закривати!!!
Добре що плюси олігарха жида не закрили..