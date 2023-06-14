Десять главных открытий сезона УПЛ

Нет худа без добра. После агрессии россии в нашу страну, отечественный футбол пережил невиданный доселе отток легионеров. И очень квалифицированных в том числе. Чемпионат страны просел, и с этим не поспоришь. Но, в то же время, в УПЛ появилось много интересных исполнителей, которые ранее были либо на вторых ролях, либо вообще на «дальних селах».

Мы выбрали для вас десять самых интересных, на наш взгляд, открытий только что завершившегося сезона.

10. Василий КРАВЕЦ, «Ворскла»

ФК Динамо. Василий Кравец

Квалифицированные фланговые защитники – «товар» редкий в нашем чемпионате. На оборонца испанского «Леганеса» претендовал «Шахтер», но Кравец выбрал «Ворсклу». В команде Скрипника сходу стал основным. Ему на откуп был отдан весь левый фланг. При необходимости играл и на правом фланге защиты. Забил три гола, отдал три результативные передачи.

9. Рифет КАПИЧ, «Кривбасс»

ФК Кривбасс. Рифет Капич

В команду Вернидуба Капич пришел в статусе свободного агента. Этого полузащитника наставник криворожан знал по совместной работе в «Шерифе». Босниец полностью оправдал надежды: стал не только лидером коллектива, но и бомбардиром, и футболистом, который ведет игру. Его контракт был рассчитан на год, но после удачной игры «Кривбасс» продлил соглашение с Капичем еще на один сезон.

8. Владислав ВАНАТ, «Динамо»

ФК Динамо. Владислав Ванат

Единственное по-настоящему светлое пятно нынешнего «Динамо». Влад долгое время был резервной опцией для Луческу в выборе форвардов. Но после массовой миграции в стане «бело-синих», Ванат застолбил за собой место основного нападающего. 12 забитых мячей в 25 матчах, и лишь один с пенальти: очень неплохая статистика молодого форварда.

7. Александр ЗУБКОВ, «Шахтер»

ФК Шахтер. Александр Зубков

Уже опытный полузащитник хорошо известен по меркам УПЛ. Однако известен тем, что в свое время не смог закрепиться в «Шахтере». Закрепился в «Мариуполе», где был лидером. Был лидером и в «Ференцвароше» Сергея Реброва. За трансфер Зубкова «горняки» выложили два миллиона евро – очень хорошие деньги по нынешним временам для нашего футбола. Но Зубков оправдал вложенные деньги. Весной он стал одним из лидеров команды. Его вклад в чемпионство «Шахтера» ощутимый.

6. Эдуардо ГЕРРЕРО, «Заря»

ФК Заря. Эдуардо Герреро

Очередная трансферная находка «Зари». И конкретно – ван Леувена. Тренер луганчан хорошо знал Герреро по совместной работе в тель-авивском «Маккаби», поэтому не рисковал, приглашая в УПЛ. Панамец влился в новую команду без раскачки. Сразу начал забивать, раздавать результативные передачи. Один из немногих в нашем чемпионате, кто способен на удачный дриблинг.

5. Даниил АЛЕФИРЕНКО, «Черноморец»

ФК Черноморец. Даниил Алефиренко

А вот в этом случае «Заря» прогадала. Права на Алефиренко принадлежат луганскому клубу, но в луганском клубе перспективы молодого форварда не разглядели. И отдали в аренду в «Черноморец». В команде Григорчука Даниил раскрылся, как забивной и мастеровитый нападающий. Девять забитых мячей в 19 матчах – очень солидный показатель для вчерашнего резервиста.

4. Александр САПУТИН, «Заря»

ua-football. Александр Сапутин

Основной вратарь «Зари» Мацапура травмировался, и ван Леувен был вынужден сделать ставку на молодого Сапутина. И 19-летний кипер не подкачал. Девять сухих матчей из 15-ти – очень достойный результат для дебютанта УПЛ. Вполне возможно, что теперь именно Сапутин станет основным вратарем луганчан.

3. Таулянт СЕФЕРИ, «Ворскла»

ФК Ворскла. Таулянт Сефери

За «безродного» македонца «Ворскла» заплатила полмиллиона евро. И сразу же попала под уничижительный огонь критиков. Мол, явно переплатили. Но Сефери очень быстро посрамил скептиков, став не только основным исполнителем команды Скрипника, но и главным бомбардиром команды (с 13 голами). А еще он – самый результативный легионер сезона.

2. Владимир САЛЮК, «Черноморец»



ФК Черноморец. Владимир Салюк

Одно из главных открытий завершившегося сезона. В осенней части чемпионата Салюк был не настолько заметным, но после зимней паузы раскрылся как настоящий мастер. И это при том, что парню всего 20 лет, и играет он в центре защиты. Наверняка наши гранды уже готовят предложения «морякам» относительно трансфера их центрбека.

1. Владимир БРАЖКО, «Заря»

ФК Заря. Владимир Бражко

Был ненужным в «Динамо», но в «Заре», куда его отдали в аренду, сумел заявить о себе на полный голос. Интересно, что именно в ворота своей родной команды Бражко забил свой первый гол в УПЛ. После того, как Назарина ушел в «Шахтер», Бражко стал главной действующей силой луганчан в центре поля. Мастер дальних ударов, стандартов, отлично видит поле и неуступчив в единоборствах. После окончания сезона вернулся в «Динамо».