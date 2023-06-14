Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Месси не получил во Франции должного уважения»
Франция
14 июня 2023, 16:57 |
568
1

Килиан МБАППЕ: «Месси не получил во Франции должного уважения»

Форвард «ПСЖ» – о своем экс-партнере по команде

14 июня 2023, 16:57 |
568
1
Килиан МБАППЕ: «Месси не получил во Франции должного уважения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился своим мнением по поводу ухода из клуба Лионеля Месси:

Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола. Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.

Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его».

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»
МБАППЕ: «Мы знали, что у ПСЖ есть недостатки»
Месси принизил значение для него Золотого мяча
Килиан Мбаппе Лионель Месси ПСЖ
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Футбол | 13 июня 2023, 19:20 12
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»

Известный скаут поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для украинских клубов и игроков

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»
Футбол | 14 июня 2023, 13:28 7
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»

Игрок рассказал, что мог оказаться в киевской команде

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Футбол | 14.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Футбол | 14.06.2023, 09:05
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарік1994
Тут він дещо правий насправді. В другом сезоні, Мессі був не гірше Мбаппе, але першого постійно хетять вболівальники, а Кіліана носять на руках, хоча результат залежить від обох
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 8
Война
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
13.06.2023, 18:13 20
Теннис
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
14.06.2023, 07:10 17
Футбол
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 16
Футбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности