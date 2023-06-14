Килиан МБАППЕ: «Месси не получил во Франции должного уважения»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился своим мнением по поводу ухода из клуба Лионеля Месси:

Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола. Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.

Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его».