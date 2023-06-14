Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»

24-летний нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не просил парижский клуб отпустить его в «Реал».

«Я не просил ни о продаже, ни о переходе в «Реал». Я просто подтвердил, что не буду активировать опцию продления контракта на год. Мы никогда не говорили с ПСЖ о продлении контракта, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон», - сказал Мбаппе.

В прошлом сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за парижан во всех турнирах 43 матча, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.