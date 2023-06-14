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  4. Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»
Испания
14 июня 2023, 14:22 | Обновлено 14 июня 2023, 14:30
718
0

Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»

Форвард объяснил свою позицию

14 июня 2023, 14:22 | Обновлено 14 июня 2023, 14:30
718
0
Килиан МБАППЕ: «Не просил ПСЖ продать меня в Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24-летний нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не просил парижский клуб отпустить его в «Реал».

«Я не просил ни о продаже, ни о переходе в «Реал». Я просто подтвердил, что не буду активировать опцию продления контракта на год. Мы никогда не говорили с ПСЖ о продлении контракта, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон», - сказал Мбаппе.

В прошлом сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за парижан во всех турнирах 43 матча, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Источник Reuters
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