Клуб Забарного близок к подписанию Клюйверта-младшего

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» находится на продвинутой стадии переговоров по поводу перехода вингера «Ромы» Джастина Клюйверта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о полноценном трансфере. Переговоры со стороны «Ромы» ведет спортивный директор Тиагу Пинту, который сейчас находится в Англии.

Клюйверт-младший принадлежит «Роме» с лета 2018 года, однако последние три сезона провел в арендах – в «РБ Лейпциг», «Ницце» и «Валенсии». В сезоне 2022/2023 на счету 24-летнего нидерландца 8 голов и 2 ассиста в 29 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.