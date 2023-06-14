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Англия
14 июня 2023, 16:40 |
401
0

Клуб Забарного близок к подписанию Клюйверта-младшего

«Борнмут» может приобрести вингера «Ромы»

14 июня 2023, 16:40 |
401
0
Клуб Забарного близок к подписанию Клюйверта-младшего
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» находится на продвинутой стадии переговоров по поводу перехода вингера «Ромы» Джастина Клюйверта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о полноценном трансфере. Переговоры со стороны «Ромы» ведет спортивный директор Тиагу Пинту, который сейчас находится в Англии.

Клюйверт-младший принадлежит «Роме» с лета 2018 года, однако последние три сезона провел в арендах – в «РБ Лейпциг», «Ницце» и «Валенсии». В сезоне 2022/2023 на счету 24-летнего нидерландца 8 голов и 2 ассиста в 29 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.

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Илья Забарный Борнмут Рома Рим Валенсия
Источник Фабрицио Романо
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