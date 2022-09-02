ОФИЦИАЛЬНО. Джастин Клюйверт перешел из Ромы в испанский топ-клуб
Испанская «Валенсия» арендовала нидерландского хавбека на один сезон
Нидерландский хавбек Джастин Клюйверт перешел из итальянской «Ромы» в испанскую «Валенсию» на правах аренды.
Арендное соглашение будет действовать один сезон, до июня 2023 года. В соглашении предусмотрено право выкупа контракта футболиста.
23-летний нидерландец в прошлом сезоне выступал за «Ниццу» на правах аренды. Он сыграл 31 матч и забил 6 голов.
OFFICIAL STATEMENT | @justinkluivert#WelcomeKluivert#CORVCF | #VCFDNA— Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2022
'De pares a fills' 🦇 pic.twitter.com/UFLvj3QErn— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2022
Good night @valenciacf_en fans! #WelcomeKluivert#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/oq6eConNEW— Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2022
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