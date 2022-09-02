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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джастин Клюйверт перешел из Ромы в испанский топ-клуб
Испания
02 сентября 2022, 03:37 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:54
45
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джастин Клюйверт перешел из Ромы в испанский топ-клуб

Испанская «Валенсия» арендовала нидерландского хавбека на один сезон

02 сентября 2022, 03:37 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:54
45
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джастин Клюйверт перешел из Ромы в испанский топ-клуб
ФК Валенсия. Джастин Клюйверт

Нидерландский хавбек Джастин Клюйверт перешел из итальянской «Ромы» в испанскую «Валенсию» на правах аренды.

Арендное соглашение будет действовать один сезон, до июня 2023 года. В соглашении предусмотрено право выкупа контракта футболиста.

23-летний нидерландец в прошлом сезоне выступал за «Ниццу» на правах аренды. Он сыграл 31 матч и забил 6 голов.

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Источник ФК Валенсия
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