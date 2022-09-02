ОФИЦИАЛЬНО. Джастин Клюйверт перешел из Ромы в испанский топ-клуб

Нидерландский хавбек Джастин Клюйверт перешел из итальянской «Ромы» в испанскую «Валенсию» на правах аренды.

Арендное соглашение будет действовать один сезон, до июня 2023 года. В соглашении предусмотрено право выкупа контракта футболиста.

23-летний нидерландец в прошлом сезоне выступал за «Ниццу» на правах аренды. Он сыграл 31 матч и забил 6 голов.