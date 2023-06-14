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  4. «Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 15:40 |
1729
7

«Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса

У «Вереса» будет новый тренер

14 июня 2023, 15:40 |
1729
7
«Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса
НК Верес. Юрий Вирт

После победы 6:1 над «Металлургом» Запорожье в ответном стыковом матче за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт объявил о своем уходе из клуба:

«Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым: неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.

Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua
с высоко поднятой головой.
молодец.
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+12
Gargantua
Поворознюку (блогеру-футболисту) хороший материал будет для кино.
прямо таки драма.
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+6
Spaceman
Прийшов час визнать, що Вересу потрібен тренер вищого рівня..
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+1
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Сурок № 4
Вирт хороший тренер без работы не останется 
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0
vh
- на половину аматорський склад, те що вони роблять на полі ніякий тренер не виправить.
- президент розказував взимку про 4 місце.
- цей п..дуватий Шевчук з якимись неспівставними бюджету амбіціями...
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0
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