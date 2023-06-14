«Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса

После победы 6:1 над «Металлургом» Запорожье в ответном стыковом матче за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт объявил о своем уходе из клуба:

«Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым: неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.

Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять».