Украина. Премьер лига14 июня 2023, 15:40 |
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«Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса
У «Вереса» будет новый тренер
14 июня 2023, 15:40 |
1729
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После победы 6:1 над «Металлургом» Запорожье в ответном стыковом матче за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне главный тренер «Вереса» Юрий Вирт объявил о своем уходе из клуба:
«Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым: неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.
Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять».
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молодец.
прямо таки драма.
- президент розказував взимку про 4 місце.
- цей п..дуватий Шевчук з якимись неспівставними бюджету амбіціями...