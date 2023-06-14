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Чемпионат Европы
14 июня 2023, 14:59 | Обновлено 14 июня 2023, 15:01
1170
2

Йожеф САБО: «Меня волнует Матвиенко»

Специалист допускает, что Николай не выйдет на матч против Северной Македонии

14 июня 2023, 14:59 | Обновлено 14 июня 2023, 15:01
1170
2
Йожеф САБО: «Меня волнует Матвиенко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью сборной Украины в товарищеской встрече с Германией (3:3), а также поделился ожиданиями от матча против команды Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

– Говорил перед матчем, что будет ничья. Для сборной Германии – тысячный матч, праздник. Германия очень помогает Украине во время войны. Команды не то, что договорятся о ничьей, а это получится по самой игре. Так и произошло. Поэтому, оценивать состояние команды или выделять кого-то из игроков после такого поединка будет не совсем корректно. Это был хороший, праздничный матч.

– Какие шансы на победу в матче со сборной Северной Македонии?
– Это будет сверхтяжелая игра. Сборная Северной Македонии – неплохой коллектив, футболисты играют в хороших командах за границей. Не знаю, как получится у нашей команды им противостоять. Трудно прогнозировать результат. Пожалуй, это будет ничья. А о мальтийцах поговорим уже после этого противостояния.

– Состав, который был на игру с немцами, будет также полностью задействован и на игру с Северной Македонией?
– Лучшие игроки, которые были – вышли. Возможно, появится Малиновский. Игроки, которые находятся в хорошей форме – сыграют. Меня же волнует Матвиенко... Что-то с ним происходит. Раньше он очень прилично выглядел, был одним из лидеров. Не только в матче против Германии, но и в других играх недавних хотелось, чтобы он выглядел по-сильнее. Возможно, Ребров и заменит его. Также, вопросы есть к Тымчику. Все три мяча ушли с правой стороны немцев, – сказал Сабо.

Отметим, что матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье, начало в 21:45 по Киеву.

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Йожеф Сабо товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина сборная Северной Македонии по футболу
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 2
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kluchka_vova
от якого хера він тебе хвилює??? що гра погано., так він так завжди грв.. ви просто його піарили.співали під дудку кротів,щоб гроші вам платили.. а що він грє паршивО-хай сам хвилюється
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+2
Gargantua
один в один Матвиенко был слабый всегда
но у него хороший первый пас
Сваток приблизительно такой же, а Батагов тем более.
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-1
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