Йожеф САБО: «Меня волнует Матвиенко»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью сборной Украины в товарищеской встрече с Германией (3:3), а также поделился ожиданиями от матча против команды Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

– Говорил перед матчем, что будет ничья. Для сборной Германии – тысячный матч, праздник. Германия очень помогает Украине во время войны. Команды не то, что договорятся о ничьей, а это получится по самой игре. Так и произошло. Поэтому, оценивать состояние команды или выделять кого-то из игроков после такого поединка будет не совсем корректно. Это был хороший, праздничный матч.

– Какие шансы на победу в матче со сборной Северной Македонии?

– Это будет сверхтяжелая игра. Сборная Северной Македонии – неплохой коллектив, футболисты играют в хороших командах за границей. Не знаю, как получится у нашей команды им противостоять. Трудно прогнозировать результат. Пожалуй, это будет ничья. А о мальтийцах поговорим уже после этого противостояния.

– Состав, который был на игру с немцами, будет также полностью задействован и на игру с Северной Македонией?

– Лучшие игроки, которые были – вышли. Возможно, появится Малиновский. Игроки, которые находятся в хорошей форме – сыграют. Меня же волнует Матвиенко... Что-то с ним происходит. Раньше он очень прилично выглядел, был одним из лидеров. Не только в матче против Германии, но и в других играх недавних хотелось, чтобы он выглядел по-сильнее. Возможно, Ребров и заменит его. Также, вопросы есть к Тымчику. Все три мяча ушли с правой стороны немцев, – сказал Сабо.

Отметим, что матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье, начало в 21:45 по Киеву.